СБУ устроила оккупантам "бавовну" во время псевдовыборов в Запорожской области (видео)

Украинские дроны-камикадзе атаковали так называемый "избирательный участок" оккупантов в Благовещенке Запорожской области. В результате прилетов были повреждены бюллетени захватчиков, которые те свозили 10 дней.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.
"Украинские дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов. Во время незаконных рашистских псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три дрона-камикадзе атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени".
По нашим данным, этот "бавовну" оккупантам устроила СБУ.
Также известно, что оккупанты свозили бюллетени туда в течение 10 дней во время отдаленного "голосования" со всех населенных пунктов Благовещенской ОТО (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка).
Впрочем, после трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены, добавляет собеседник.
Источник отмечает, что информация о взрывах на этом участке заставила изрядно понервничать "членов" других избирательных участков в этом районе.
"Бавовна" на псевдовыборах окупантов
Напомним, недавно 30 августа Служба безопасности Украины в несколько волн атаковала предателей и кадыровцев, планировавших "выборы" в оккупированной части Запорожской области.
Тогда украинские БПЛА отработали по так называемому "избирательному участку" г. Каменка-Днепровская как раз в тот момент, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района, было много раненых.
Добавим, россияне вновь проводят незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины.
Так, 8-10 сентября в России и на оккупированных территориях проводили псевдовыборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.
Отметим, что такие действия россиян уже осудили в ЕС, а постпред Украины при ООН призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.
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