"Украинские дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов. Во время незаконных рашистских псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три дрона-камикадзе атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени".

По нашим данным, этот "бавовну" оккупантам устроила СБУ.

Также известно, что оккупанты свозили бюллетени туда в течение 10 дней во время отдаленного "голосования" со всех населенных пунктов Благовещенской ОТО (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка).

Впрочем, после трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены, добавляет собеседник.

Источник отмечает, что информация о взрывах на этом участке заставила изрядно понервничать "членов" других избирательных участков в этом районе.

"Бавовна" на псевдовыборах окупантов

Напомним, недавно 30 августа Служба безопасности Украины в несколько волн атаковала предателей и кадыровцев, планировавших "выборы" в оккупированной части Запорожской области.

Тогда украинские БПЛА отработали по так называемому "избирательному участку" г. Каменка-Днепровская как раз в тот момент, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района, было много раненых.

Россияне устраивают "выборы" на захваченных территориях

Добавим, россияне вновь проводят незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины.

Так, 8-10 сентября в России и на оккупированных территориях проводили псевдовыборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Отметим, что такие действия россиян уже осудили в ЕС, а постпред Украины при ООН призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.

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