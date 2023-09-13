СБУ влаштувала окупантам "бавовну" під час псевдовиборів у Запорізькій області (відео)

Українські дрони-камікадзе атакували так звану "виборчу дільницю" окупантів у Благовіщенці Запорізької області. Внаслідок прильотів були пошкоджені бюлетені загарбників, які ті звозили 10 днів.
Про це РБК-Україна розповіли джерела у СБУ.
"Українські дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів. Під час незаконних рашистських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені", - розповіло джерело.
За нашими даними, цю "бавовну" окупантам влаштувала СБУ.
Також відомо, що окупанти звозили бюлетені туди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).
Втім, після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені, додає співрозмовник.
Джерело зазначає, що інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі.
Нагадаємо, нещодавно, 30 серпня Служба безпеки України в кілька хвиль атакувала зрадників та кадирівців, які планували "вибори" в окупованій частині Запорізької області.
Тоді українські БПЛА відпрацювали по так званій "виборчій дільниці" м.Кам’янка-Дніпровська якраз в той момент, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району, було багато поранених.
Додамо, росіяни знову проводять незаконні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України.
Так, 8-10 вересня у Росії та на окупованих територіях проводили псевдовибори різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів та депутатів законодавчих органів.
Зазначимо, що такі дії росіян вже засудили в ЄС, а постпред України при ООН закликав міжнародну спільноту запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.
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