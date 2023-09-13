СБУ влаштувала окупантам "бавовну" під час псевдовиборів у Запорізькій області (відео)

"Українські дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів. Під час незаконних рашистських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені", - розповіло джерело.

За нашими даними, цю "бавовну" окупантам влаштувала СБУ.

Також відомо, що окупанти звозили бюлетені туди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

Втім, після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені, додає співрозмовник.

Джерело зазначає, що інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі.

"Бавовна" на псевдовиборах окупантів

Нагадаємо, нещодавно, 30 серпня Служба безпеки України в кілька хвиль атакувала зрадників та кадирівців, які планували "вибори" в окупованій частині Запорізької області.

Тоді українські БПЛА відпрацювали по так званій "виборчій дільниці" м.Кам’янка-Дніпровська якраз в той момент, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району, було багато поранених.

Росіяни влаштовують "вибори" на захоплених територіях

Додамо, росіяни знову проводять незаконні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України.

Так, 8-10 вересня у Росії та на окупованих територіях проводили псевдовибори різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів та депутатів законодавчих органів.

Зазначимо, що такі дії росіян вже засудили в ЄС, а постпред України при ООН закликав міжнародну спільноту запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.

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