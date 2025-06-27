Комбата ВСУ разоблачили на незаконной выплате боевых: убытков на почти 1 млн гривен
Командира батальона в Донецкой области подозревают в масштабной махинации с боевыми выплатами. По версии следствия, он незаконно оформил дополнительное денежное вознаграждение трем военным, которые находились в тылу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей Донецкой области, который организовал незаконную выплату боевых надбавок на сумму почти 1 млн гривен.
По данным следствия, в 2023 году трое военнослужащих батальона в течение трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий, хотя фактически находились в тылу.
Сообщается, что командир батальона якобы лично выдавал заведомо ложные документы, на основании которых осуществлялось незаконное начисление вознаграждения. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на почти 1 млн гривен.
Должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Заметим, что ранее в этом месяце на Киевщине двое офицеров попали под следствие за подделку обстоятельств смерти военного. Самоубийство мужчины скрыли, чтобы семья погибшего получила выплату в 15 миллионов гривен.
Кроме того, недавно стало известно, что предпринимателя с Луганщины подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на закупку оборудования для ВСУ и теробороны.
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