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Комбата ВСУ разоблачили на незаконной выплате боевых: убытков на почти 1 млн гривен

Украина, Пятница 27 июня 2025 16:32
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Комбата ВСУ разоблачили на незаконной выплате боевых: убытков на почти 1 млн гривен Фото: командир батальона "награждал" тыловых (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Командира батальона в Донецкой области подозревают в масштабной махинации с боевыми выплатами. По версии следствия, он незаконно оформил дополнительное денежное вознаграждение трем военным, которые находились в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей Донецкой области, который организовал незаконную выплату боевых надбавок на сумму почти 1 млн гривен.

По данным следствия, в 2023 году трое военнослужащих батальона в течение трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий, хотя фактически находились в тылу.

Комбата ВСУ разоблачили на незаконной выплате боевых: убытков на почти 1 млн гривен

Сообщается, что командир батальона якобы лично выдавал заведомо ложные документы, на основании которых осуществлялось незаконное начисление вознаграждения. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на почти 1 млн гривен.

Должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Заметим, что ранее в этом месяце на Киевщине двое офицеров попали под следствие за подделку обстоятельств смерти военного. Самоубийство мужчины скрыли, чтобы семья погибшего получила выплату в 15 миллионов гривен.

Кроме того, недавно стало известно, что предпринимателя с Луганщины подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на закупку оборудования для ВСУ и теробороны.

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