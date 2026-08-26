СБУ разоблачила схему на лекарствах для Сил обороны на 80 миллионов гривен

В Украине разоблачена масштабная схема продажи медикаментов для медучреждений и Сил обороны по искусственно завышенным ценам. Сделка нанесла государственному бюджету более 80 млн гривен ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как работала схема

Правоохранители задержали четырех представителей коммерческих структур в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Злоумышленники скупали препараты у производителей и импортеров, после чего перепродавали их бюджетным медучреждениям. При этом они существенно превышали разрешенную государством предельную 10-процентную надбавку.

В первую очередь речь идет о жизненно важных медсредствах:

препараты для реанимации пациентов;

средства для анестезиологии и интенсивной терапии;

лекарства для лечения сложных инфекций

Кроме этого, участники сделки использовали подконтрольные предприятия для формирования искусственного налогового кредита и последующего обналичивания незаконных средств.

Фото: СБУ разоблачила схему на лекарствах для ВСУ (ssu.gov.ua)

Доказательства и задержания

В ходе 16 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов обнаружено:

компьютерная техника, телефоны и электронные носители;

черновую документацию, печати и банковские карты.

Четверым задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах организованной группой).

В настоящее время им выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.