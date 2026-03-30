СБУ разоблачила главу "Батькивщины" в Харьковской области в "схеме" на миллионы (фото)

СБУ задержала руководителя харьковской ячейки фракции "Батькивщина" - он вместе с чиновниками госпредприятия попался на взятке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и публикацию СБУ в Telegram.
По данным наших источников, задержанный - Пономаренко Сергей Леонидович, глава региональной ячейки "Батькивщина" на Харьковщине.
Следователи СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили незаконную схему в Харьковской области. К ней привлекли руководителя межрегионального офиса ГП "Леса Украины", его подчиненного, посредника и местного партийного функционера.
Участники схемы требовали деньги от предпринимателей, которые побеждали на биржевых торгах по закупке промышленной древесины. За взятки бизнесменам отгружали элитные породы лесосырья вместо обычных пиломатериалов, предусмотренных условиями открытых торгов.
В одном из эпизодов злоумышленники требовали 1,3 миллиона гривен за почти 200 кубометров ценной древесины. Чтобы скрыть преступление, госслужащие вносили ложные данные в официальную документацию.
Сотрудники СБУ "взяли" всех организаторов схемы в момент получения последней части взятки. Во время обысков нашли мобильные телефоны и документы с доказательствами.
Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
Все фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Коррупционные схемы в госструктурах - не единичные случаи. Сегодня ГБР задержало полковника Национальной гвардии, который пытался подкупить медиков за шесть тысяч долларов, чтобы получить фиктивную II группу инвалидности и освободиться от службы.
Офицера взяли в момент передачи первой части суммы - трех тысяч долларов. Ему грозит до восьми лет заключения.
В марте 2026 года суд приговорил народного депутата Людмилу Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник к двум годам тюрьмы каждую.
Они брали взятки от граждан за организацию выезда мужчин за границу - общая сумма составила 11 300 долларов.
Скандал стал публичным еще летом 2023 года, после чего Марченко исключили из фракции "Слуга народа".