СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов сразу в трех областях: как они работали

"Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации, действовавших в центральных и западных областях Украины", - говорится в сообщении.

Львовская область

В частности, тюремный срок получил один из организаторов незаконного выезда призывников за границу. Ею оказалась глава райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

"За деньги чиновница помогала уклонистам сбежать за пределы Украины на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации схемы она привлекла своих подельников из местной медико-социальной экспертной комиссии", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали должностное лицо в августе 2022 года "на горячем" во время передачи клиенту "проплаченных" фальшивых документов.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и назначил ей 7 лет тюрьмы.

Хмельницкий и Черкасская область

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще двух организаторов "схем уклоняющихся" в Черкасской области и в Хмельницком.

"Фигурантки предлагали военнообязанным свое содействие во избежании призыва с последующим побегом в Евросоюз за поддельными документами о "плохом" здоровье", - добавили в ведомстве.

Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности подготовки фальшивки и выезда за границу.

В частности, в Хмельницком задержана работница местной аптеки, которая под видом бытовых разговоров с покупателями, подыскивала желающих "увернуться" от мобилизации.

"После того как фигурантка находила "клиента", она обращалась к своему бывшему мужу, который работал в облвоенкомате и подделывал документы для уклоняющихся", - рассказали в СБУ.

А в Черкасской области задержана экс-работница местной больницы в г. Городище, которая продавала фиктивные медсправки о непригодности к службе. Для оформления подделки привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 15 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

На данный момент в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, до этого в трех областях Украины раскрыли новые схемы незаконного выезда мужчин за границу. Стоимость таких "услуг" составила 12 тысяч евро.