СБУ викрила нові схеми для ухилянтів одразу в трьох областях: як вони працювали

"Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації, які діяли в центральних та західних областях України", - йдеться в повідомленні.

Львівська область

Зокрема, тюремний строк отримала одна з організаторок незаконного виїзду призовників за кордон. Нею виявилась очільниця райвідділу соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

"За гроші чиновниця допомагала ухилянтам втекти за межі України на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для реалізації оборудки вона залучила своїх спільників з місцевої медико-соціальної експертної комісії", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали посадовицю у серпні 2022 року "на гарячому" під час передачі клієнту "проплачених" ним фальшивих документів.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і призначив їй 7 років тюрми.

Хмельницький та Черкаська область

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох організаторок "схем для ухилянтів" у Черкаській області та в Хмельницькому.

"Фігурантки пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову з подальшою втечею до Євросоюзу за підробленими документами про "погане" здоров’я", - додали у відомстві.

Вартість таких "послуг" становила від 4 до 10 тис доларів США. Сума залежала від терміновості підготовки фальшивки та виїзду за кордон.

Зокрема, у Хмельницькому затримано працівницю місцевої аптеки, яка під виглядом побутових розмов з покупцями, підшукувала охочих "ухилитися" від мобілізації.

"Після того як фігурантка знаходила «клієнта», вона зверталася до свого колишнього чоловіка, який працював в облвійськкоматі та підробляв документи для ухилянтів", -розповіли в СБУ.

А у Черкаській області затримано екс-працівницю місцевої лікарні в м. Городище, яка продавала фіктивні меддовідки про непридатність до служби. Для оформлення підробки залучала своїх колишніх колег з військово-лікарської комісії.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила мінімум до 15 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, до цього у трьох областях України розкрили нові схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вартість таких "послуг" становила 12 тисяч євро.