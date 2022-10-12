ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме: что известно

Новина українською →
Среда 12 октября 2022 13:25
СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме: что известно Фото: СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области на работе в интересах Российской Федерации. Он оправдывал агрессию страны-оккупанта и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Ионафане.

Фото: СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме (ssu.gov.ua)

"Совместно со следователями Национальной полиции Украины в рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности установлено, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России", - пишет пресс-служба СБУ.

В своем интернет-ресурсе митрополит обнародовал публикации, в которых призывал к разжиганию межконфессиональной розни.

Экспертиза СБУ подтвердила противоправный характер митрополитской деятельности.

Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

  • компьютерную технику и мобильные терминалы,
  • печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;
  • другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Фото: СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме (ssu.gov.ua)

Решается вопрос касаемо сообщения о подозрении митрополиту в рамках уголовного производства по ст. 161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала соратник бывшего нардепа Ильи Кивы, корректировавшего ракетные удары по Днепру.

Также недавно была ликвидирована преступная группировка, которой руководил вышеупомянутый нардеп-предатель. Банда расшатывала ситуацию в стране, а после начала войны организовала наркобизнес.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе