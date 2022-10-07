СБУ обезвредила в Киеве банду экс-нардепа Кивы
В Киеве ликвидировали преступную группировку, которой руководил нардеп-предатель Илья Кива. Участники банды расшатывали ситуацию в стране, а после начала войны организовали наркобизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
СБУ обезвредила общественное объединение "Патриоты за жизнь", в которое входило не менее 12 человек. Участники банды хорошо известны в криминальных кругах. Их организатор был на прямой связи с Кивой даже после начала полномасштабной войны.
До побега Кивы "патриоты" совершали провокации во время массовых мероприятий для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине. Также участники банды обеспечивали "физическую поддержку" и охрану во время выступлений представителей пророссийской партии ОПЗЖ.
За участие в таких "акциях" злоумышленники получали деньги от своих "координаторов".
По замыслу Кивы, после захвата Киева банда должна была помогать оккупантам. После бегства экс-нардепа "патриоты" организовали наркобизнес для дополнительных "доходов".
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УКУ. Решается вопрос дополнительной квалификации незаконных действий злоумышленников.
Напомним, бывшего народного депутата Илью Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Также он был объявлен в международный розыск.
В мае Рада лишила нардепа-предателя депутатского мандата.
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