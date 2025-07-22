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Чиновник СБУ требовал 300 тысяч долларов за уничтожение материалов дела: детали

Вторник 22 июля 2025 12:06
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Чиновник СБУ требовал 300 тысяч долларов за уничтожение материалов дела: детали Иллюстративное фото: чиновник СБУ требовал 300 тысяч долларов за уничтожение материалов дела (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Завершено следствие в отношении должностного лица Службы безопасности Украины (СБУ), который требовал 300 тысяч долларов за уничтожение части материалов дела о переправке за границу военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Вместе с должностным лицом СБУ были также разоблачены еще два человека.

"По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тысяч долларов у лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных", - пишет НАБУ.

За деньги чиновник СБУ обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты, а в случае отказа - угрожал принять меры, чтобы ужесточить наказание.

Злоумышленник был задержан после передачи 72 тысяч долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем разоблачила одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ на ведении бизнеса в Российской Федерации (РФ).

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Служба безопасности Украины НАБУ
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