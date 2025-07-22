Чиновник СБУ требовал 300 тысяч долларов за уничтожение материалов дела: детали

Завершено следствие в отношении должностного лица Службы безопасности Украины (СБУ), который требовал 300 тысяч долларов за уничтожение части материалов дела о переправке за границу военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Вместе с должностным лицом СБУ были также разоблачены еще два человека.

"По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тысяч долларов у лица, в отношении которого осуществлял оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных", - пишет НАБУ.

За деньги чиновник СБУ обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты, а в случае отказа - угрожал принять меры, чтобы ужесточить наказание.

Злоумышленник был задержан после передачи 72 тысяч долларов.