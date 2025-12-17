СБУ разоблачила "крота" ФСБ в боевой бригаде ВСУ, который корректировал удары по трем регионам

Злоумышленником оказался начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад ВСУ.

По данным следствия, агент передавал врагу координаты складов с боеприпасами и беспилотниками, а также пытался собрать информацию о медицинских базах и спецтранспорте Сил обороны. Атаки планировались по объектам в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Под прикрытием служебных поездок чиновник посещал воинские части и логистические хабы на севере Украины, где обозначал их расположение в Google-картах для дальнейшей передачи куратору из ФСБ. В обмен на сотрудничество российская спецслужба обещала денежное вознаграждение и "эвакуацию" в РФ.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила вражескую схему, задокументировала преступления и задержала агента на рабочем месте. Параллельно были приняты меры для обеспечения безопасности военных объектов.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.