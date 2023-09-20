СБУ отслеживает попытки Parimatch обойти санкции СНБО, введенные за связи с РФ и Беларусью

Служба безопасности Украины осуществляет мониторинг соблюдения санкций СНБО в отношении группы компаний Parimatch, введенные за ее связи со страной-агрессором Российской Федерацией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ СБУ на запрос редакции.

"Служба безопасности Украины, в пределах определенных законодательством задач и полномочий, выявляет схемы и механизмы уклонения подсанкционными субъектами от ограничений, примененных во исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в ответе.

При необходимости СБУ вносит на рассмотрение СНБО предложения по корректировке ограничительных мер.

"В то же время подчеркиваем, что в интересах национальной безопасности Служба безопасности Украины не разглашает детали такой деятельности до принятия решения по ее результатам. Разглашение информации с ограниченным доступом о контрразведывательной деятельности может повредить реализации мер по предотвращению угроз национальной безопасности Украины", - говорится в ответе.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

Ранее по запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с фирмами, попавшими под украинские санкции.

Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

Напомним, суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.