СБУ відслідковує спроби Parimatch обійти санкції РНБО, введені за зв’язки з РФ і Білоруссю

Служба безпеки України здійснює моніторинг за дотриманням санкцій РНБО щодо групи компаній Parimatch, введенні за її зв’язки з країною-агресором Російською Федерацією та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь СБУ на запит редакції.

"Служба безпеки України, у межах визначених законодавством завдань і повноважень, виявляє схеми та механізми ухилення підсанкційними субʼєктами від обмежень, застосованих на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у відповіді.

За необхідності СБУ вносить на розгляд РНБО пропозиції щодо коригування обмежувальних заходів.

"Водночас наголошуємо на тому, що в інтересах національної безпеки Служба безпеки України не розголошує деталі такої діяльності до ухвалення рішення за її результатами. Розголошення інформації з обмеженим доступом про контррозвідувальну діяльність може зашкодити реалізації заходів із запобігання загрозам національній безпеці України", - йдеться у відповіді.

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапило кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилося, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

Раніше на запит РБК-Україна в Службі безпеки України зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній з фірмами, що потрапили під українські санкції.

Також ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) звернулася до апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та правоохоронних органів через спроби PariMatch обійти санкції за зв'язки з Росією.

Нагадаємо, суд в апеляції визнав публікацію РБК-Україна про роботу Parimatch у Росії після початку війни достовірною.