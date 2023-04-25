Новые детали в схеме "Parimatch". Что известно о компаниях из РФ в структуре букмекеров

Ранее кипрская компания "Риллиус Холдинг Лимитед", которая входит в группу компаний Parimatch Tech, требовала от информационного агентства РБК-Украина опровержения информации о работе Parimatch в России и Беларуси после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

При этом в самом иске заявители раскрыли свою структуру, в которую входит ряд компаний – "Ретен Ентертейнмент Лтд" (основная холдинговая компания группы Parimatch Tech), "Риллиус Холдинг Лимитед" (владелец ТМ "Parimatch") и "БТБ Бетлаб Холдингс ЛТД" (владелец программного комплекса).

Компания "Риллиус" утверждала, что отозвала франшизу из России на юридическом и техническом уровнях еще в марте 2022 года, но по факту действие лицензионных соглашений на использование торговых марок Parimatch было прекращено в сентябре 2022 года.

Российская паутина Parimatch

Как следует из ответа СБУ, структура группы компаний Parimatch гораздо шире, чем это следует из иска. Управление сайтами, лотереями и букмекерскими конторами бренда "PARI-MATCH" совершали связанные компании-нерезиденты, в том числе находящиеся под управлением граждан РФ.

Помимо этого в холдинг компании входили юридические лица из РФ, которые совершали хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма.

Например, компанией, которая предоставляла секретарские услуги структурам холдинга, является "Intercorp Limited", зарегистрированная на Кипре. Эта же компания работала с "Fulgear Investments LTD", которая выступала платежным агентом в интересах "PARI-MATCH".

Та же "Intercorp Limited" является секретарем компании "Ericius Investments Limited", которая была владельцем торговых марок "PARI-MATCH". Указанная компания владела доменами parimatch в России, Казахстане, Беларуси и Кипре. Кроме того, "Intercorp Limited" до 2 мая 2022 года значилась секретарем "Pari-match Services (CY) Limited", "Advivo Holdings Ltd", "Myrcius International LTD". Директором всех указанных компаний выступает гражданка РФ Елена Васильева.

В свою очередь, "Ericius Investments Limited" является основателем и контролером "Parimatch United Investments Limited". Директор компании – гражданка РФ Марина Ривная.

"Intercorp Limited", помимо прочего, является секретарем подконтрольных совладельцам ООО "ПАРИМАТЧ" Катерине Белорусской и Сергею Портнову субъектов хозяйствования – "Firstpm Entertainment Ltd", "Parimatch Foundation", "PMBL GROUP LTD".

Белорусская и Портнов через "WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED" владели 26,5% и 35,66% от ООО "ПОКЕРМАТЧ.ЮА". На сайте pokermatch.com предоставляются услуги без получения лицензии, а незаконные доходы выводятся в РФ через счета подконтрольных компаний-нерезидентов. Часть этих доходов идет на поддержку агрессии РФ против Украины, следует из ответа СБУ.

Схема владельцев Parimatch Tech

Отметим, Белорусская является дочкой Эдуарда Швиндлермана, которого, по данным СМИ, называют фактическим основателем компаний ООО "ПАРИ-МАТЧ", работающих еще с девяностых годов.

При этом из иска к РБК-Украина стало известно, что в структуру Parimatch Tech входит, главным образом, компания "Ретен Ентертейнмент Лтд" (в наблюдательный совет входят Сергей Портнов, Катерина Белорусская, Максим Ляшко и Роман Сиротян). Именно компания "Ретен Ентертейнмент Лтд" создала компанию "Ерисиус" (уже находится под украинскими санкциями), которая, в свою очередь дала лицензию на ТМ российской компании ООО "Бетринг". Также "Ретен" является владельцем "Риллиус" и "БТБ Бетлаб".

В СБУ отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с фирмами, которые попали под украинские санкции.

"На сегодня получено информацию, которая дает основания для дополнительного изучения связей "Ретен Ентертейнмент Лтд", "Риллиус Холдинг Лититед" и БТБ "Бетлаб Холдингс ЛТД" с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch", – сообщили в ведомстве.

Российские ставки

Как известно, 11 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда букмекерских компаний и лотерей. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц.

Среди компаний, попавших под санкции, есть как российские – "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК "Олимп", "Спортлото", "Бет.ру", так и украинские – ООО "Париматч" (и ее российская "дочка" – "Пари"), "ПокерматчUA". Санкции введены на 50 лет и предусматривают блокировку активов, запрет на торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннуляцию или приостановку лицензий.

Владимир Зеленский заверил, что букмекерские фирмы работали против Украины, выводили средства из страны и направляли их в российскую экономику, фактически спонсируя войну против украинского государства.

"И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами", – добавил Зеленский.

Почву для решения готовили сотрудники СБУ, которые по примеру с Parimatch Tech выявляли связи работающих в Украине букмекеров с Россией. Выводя на свет целые сети из различных компаний, Служба безопасности задевала и причастные к букмекерству сферы.

Потянув за "нить" финансовых операций, в СБУ обнаружили, что внушительная часть средств, которые компании зарабатывают на "игорке", идет через Ibox Bank. В ходе расследования выяснилось, что "отмыть" деньги и вывести их в "тень" помогает ООО "Финансовая компания Лео".

Основательницей фирмы является Алена Шевцова, которая также имела долю в сети Ibox. И "Лео", и Ibox были задействованы в ряде схем по "отмыванию", например в мискодинге – виде мошенничества, при котором код торговца не соответствует виду деятельности бизнеса. Деятельность "Лео" и Ibox дала возможность получать теневую прибыль более 2,5 млрд гривен в год.

Схему обеих фирм раскрыли и ликвидировали, "Финансовая компания Лео" попала под санкции РНБО. Параллельно с работой СБУ в Нацбанке начали проверку девяти банков, которые, возможно, помогали уклоняться от уплаты налогов участникам игорного рынка, о чем сообщила член парламентской ВСК по работе игорного бизнеса Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, общий оборот в этой сфере достигает 180 млрд грн, но в бюджет доходит совсем ничего – в 2022 году оплачено всего 730 млн грн налогов.

В СБУ тем временем подчеркивают, что для борьбы с недобросовестными участниками игорного бизнеса недостаточно точечных санкций. Необходимы изменения в законодательство, отметил в комментарии РБК-Украина начальник подразделения СБУ по противодействию финансирования терроризма Артем Шило. По его мнению, в первую очередь, нужна единая система онлайн-мониторинга безналичных платежей на базе НБУ.

"Задача такой системы – всесторонний контроль и мониторинг не только рынка азартных игр, но и других схем легализации и отмывания средств, полученных преступным путем. Также в его поле зрения должны быть все предпосылки финансирования тех или иных дестабилизационных мер в нашем государстве. Например, финансирование сепаратистской или террористической деятельности", – отметил Шило.

Также важно провести реформу администрирования налогов и контроль платежей банковских ведомств. Это механизм, который исключит возможность использования карт физлиц для махинаций в любой сфере.

Помимо этого, необходимо внести изменения в налоговое законодательство относительно отдельных рынков безналичных платежей и ввести налог на оборот на рынках игорного бизнеса, цифровых активов и финансовых услуг.

Сегодня борьба с теневыми доходами игорного бизнеса вышла на новый уровень – это уже не просто попытка сделать "игорку" легальной и пополнять украинскую казну. Это пресечение финансирования агрессора, которому жители Украины бессознательно отдают свои гривны.

Это попытка очистить бизнес-среду от беспринципных компаний, для которых война в Украине так и не началась – ни в 2014, ни в 2022. В этом контексте одной борьбы правоохранителей недостаточно. Как и в любом комплексном вопросе необходима работа всех веток власти – и в первую очередь законодательной.