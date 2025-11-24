ua en ru
В СБУ отреагировали на слухи о "подготовке подозрений" Арахамии и главе САП

Киев, Понедельник 24 ноября 2025 18:13
UA EN RU
Фото: Давид Арахамия, лидер фракции СН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Слухи о том, что СБУ "готовит подозрения в госизмене" для лидера фракции СН в Раде Давида Арахамии и главы САП Александра Клименко, являются неправдивыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы Службы безопасности Украины.

"Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко не соответствует действительности", - отметили в Службе безопасности.

В СБУ подчеркнули, что не получали никаких подобных "указаний" или "просьб" от Офиса президента или любой другой структуры.

Также в Службе безопасности обратили внимание, что согласно законодательству следователи СБУ не могут сообщать о подозрении действующим нардепам.

"Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью", - заверили правоохранители.

Слухи в СМИ

Напомним, ранее "Украинская правда" написала о том, что в Офисе президента якобы дали правоохранителям поручения готовить подозрения лидеру фракции СН Давиду Арахамии и руководителю САП Александру Клименко.

Издание уточняло, что в ОП якобы хотели выдумать "след Арахамии" в деле скандального бизнесмена Тимура Миндича.

К слову, ранее отдельные народные депутаты рассказали РБК-Украина, что Арахамия поддержал идею об увольнении руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на фоне слухов о том, что тот фигурирует на "пленках Миндича".

По словам собеседников РБК-Украина, Арахамия неоднократно рассказывал о своей позиции президенту Владимиру Зеленскому.

