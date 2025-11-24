В СБУ отреагировали на слухи о "подготовке подозрений" Арахамии и главе САП

Слухи о том, что СБУ "готовит подозрения в госизмене" для лидера фракции СН в Раде Давида Арахамии и главы САП Александра Клименко, являются неправдивыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы Службы безопасности Украины.

"Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко не соответствует действительности", - отметили в Службе безопасности.

В СБУ подчеркнули, что не получали никаких подобных "указаний" или "просьб" от Офиса президента или любой другой структуры.

Также в Службе безопасности обратили внимание, что согласно законодательству следователи СБУ не могут сообщать о подозрении действующим нардепам.

"Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью", - заверили правоохранители.