СБУ открыла дело из-за прослушки в кабинете мэра Львова

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство после того, как в кабинете мэра Львова Андрея Садового нашли "жучок".

Об этом сказано в комментарии пресс-службы СБУ, предоставленном РБК-Украина.

Как отметили в СБУ, уголовное дело открыли по факту обнаружения в кабинете мэра Львова "постороннего технического средства". По состоянию на сейчас сотрудники СБУ проводят в львовской мэрии все необходимые следственно-оперативные мероприятия. Устройство, которое обнаружили в кабинете, пообещали изъять и направить на проведение экспертиз. Досудебное расследование совершается по ч. 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств получения информации).