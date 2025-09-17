СБУ открыла дело из-за прослушки в кабинете мэра Львова
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство после того, как в кабинете мэра Львова Андрея Садового нашли "жучок".
Об этом сказано в комментарии пресс-службы СБУ, предоставленном РБК-Украина.
Как отметили в СБУ, уголовное дело открыли по факту обнаружения в кабинете мэра Львова "постороннего технического средства".
По состоянию на сейчас сотрудники СБУ проводят в львовской мэрии все необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Устройство, которое обнаружили в кабинете, пообещали изъять и направить на проведение экспертиз.
Досудебное расследование совершается по ч. 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств получения информации).
Прослушка в кабинете мэра
Напомним, сегодня, 17 сентября, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство.
По словам городского главы, в зарядный блок радиотелефона припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон.
Он отметил, что правоохранители выяснят, кому нужно было устанавливать прослушку.