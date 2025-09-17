СБУ відкрила справу через прослуховування в кабінеті мера Львова

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження після того, як у кабінеті мера Львова Андрія Садового знайшли "жучок".

Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ, наданому РБК-Україна.

Як зазначили в СБУ, кримінальну справу відкрили за фактом виявлення в кабінеті мера Львова "стороннього технічного засобу". Станом на зараз співробітники СБУ проводять у львівській мерії всі необхідні слідчо-оперативні заходи. Пристрій, який виявили в кабінеті, пообіцяли вилучити та направити на проведення експертиз. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 статті 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).