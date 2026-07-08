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В Саратове после атаки дронов пылает НПЗ

04:30 08.07.2026 Ср
2 мин
Что известно об атаке дронов на РФ?
aimg Эдуард Ткач
В Саратове после атаки дронов пылает НПЗ Фото: местные власти последствия пока не комментировали (t.me/mchs_official)
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В ночь на 8 июля неизвестные дроны атаковали сразу два российских города - Саратов и Борисоглебск. В обоих городах зафиксированы пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Саратов

Примерно в 02:14 губернатор Саратовской области Руслан Бусаргин заявил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе применения дронов.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в соцсетях.

Также местные каналы информировали, что в местном аэропорту введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Начиная с 02:40 жители Саратова стали жаловаться на взрывы, после чего OSINT-паблики заявили об атаке дронов на Саратовский НПЗ, более известный как "Крекинг". Кроме того, появились кадры с пожаром в районе объекта.

Борисоглебск

Ночью в OSINT-пабликах была информация, что под атаку беспилотников попал еще и Борисоглебск Воронежской области РФ. Там тоже зафиксирован пожар.

Однако в пабликах была разная информация о целе атаки. Одни предполагали, что под ударом оказалась нефтебаза, а другие писали, что под ударом местный аэродром, на котором базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ и другая авиационная техника.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Другие атаки

Напомним, в ночь на 31 мая Силы обороны Украины тоже атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратовский", в результате чего возник пожар. Этот объект является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья.

Также мы писали, что украинская атака 6 июля остановила Омский нефтеперерабатывающий завод, который является самым большим в России.

К слову, руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил вчера, что нехватка горючего в РФ будет только расти на фоне массированных атак Украины по НПЗ в России. Он добавил, что в РФ уже не работают топовые нефтеперерабатывающие заводы.

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