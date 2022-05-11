ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У РФ розпочалися проблеми із забезпеченням військових, - СБУ

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 18:02
У РФ розпочалися проблеми із забезпеченням військових, - СБУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта, який заявив, що Росія не розраховувала на довгу війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним. У першу чергу це стосується індивідуального екіпірування солдат із нової хвилі прихованої мобілізації.

"Те, що на нас зараз одягнено, - це страшно. Це складно назвати екіпіровкою", - скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну в Україну.

Тож він просить її позичити грошей, аби за власний кошт купити собі засоби захисту: розгрузку, каску та бронежилет.

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала розмову, де окупант заявляє, що війська РФ не довіряють своїм командирам і готуються до бунтів.

Також ми писали, що для того, щоб приховати втрати на війні, РФ записує вбитих солдатів до "безвісти зниклих".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Вторгнення Росії до України
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи