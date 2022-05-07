СБУ опублікувала нове перехоплення: окупанти вбивають українських матерів на очах у дітей
Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів. З'ясувалось, що вони вбивають українських матерів на очах у дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах розповідають про свої звірства.
"Ішла мати з двома дітьми… Ну й що, наші вбили її при дітях. Завалили…" – розказує російський командир гаубичної батареї.
У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Звичайно, вона вважається ворогом".
"Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона - українці", - повідомляє СБУ.
Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нову розмову окупантів, де вони заявляють, що опір ЗСУ у Харківській області деморалізував їх.
Також ми писали, що російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні.
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