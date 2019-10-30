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Президент Чехії визнав Крим російським

Новини » Політика     30.10.2019 - 21:30
Президент Чехії визнав Крим російським
Фото: Мілош Земан (kremlin.ru)

Організації "Къырым бирлиги", лояльна до Кремля, негайно використовувала свою участь в урочистому прийомі

Президент Чехії Мілош Земан під час урочистого прийому в Празькому граді заявив про те, що Крим є частиною Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denik N.

Як повідомляється, під час прийому Земан поспілкувався з представниками кримськотатарської маргінальної організації "Къырым бирлиги", яка лояльна до Кремля.

Видання відзначає, що організація відіграє важливу роль в пропагандистських ЗМІ Росії та висловлює підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу. У той же час вона не визнана в Європейському союзі.

"ЄС і його лідери ніколи не зустрічалися з цими псевдопредставниками кримських татар і не мали відносин з ними. Для Євросоюзу законними представниками є представники меджлісу і ряду інших кримських організацій, які зараз діють або представлені в Україні", - заявив колишній прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік.

Організація негайно використовувала свою участь в урочистому прийомі у президента Чехії.

"Президент Чехії Мілош Земан - європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації. Чеська Республіка - дружнє до нашій країні держава. "Къырым бирлиги" дуже цінує, що наша діяльність була помічена на міжнародному рівні. Ми дякуємо за щорічні запрошення на День народження Чеської Республіки", - йдеться в повідомленні організації Facebook, додані також фотографії з заходу.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з українським міністром Павлом Климкиным заявив, що Чехія не бере мілітаризацію Криму та Азовського моря.

Крім того, посол України в Чехії Євген Перебийніс заявив, що Чехія розслідує участь своїх громадян у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. При цьому він додав, що в Чехії дуже велика кількість агентів російських спецслужб.

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