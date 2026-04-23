RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

СБУ поразила важную НПС "Горький" в России, вспыхнул масштабный пожар (фото)

13:27 23.04.2026 Чт
2 мин
Дроны прилетели по трем резервуарам с нефтью
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: нефтеперекачивающая станция "Горький" (соцсети)

В ночь на четверг, 23 апреля, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области РФ.

НПС "Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы России и входит в структуру АО "Транснефть - Верхняя Волга".

Станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению Сургут - Горький - Полоцк. Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ "Лукойл" в городе Кстово.

Согласно предварительным данным, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.

Фото: пожар на НПС "Горький" (соцсети)

"Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и растут расходы на транспортировку", - подчеркнул источник.

Он отметил, что в итоге это напрямую влияет на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины.

Напомним, в стране-агрессоре после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании "Роснефть". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

Кроме того, в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. На местном НПЗ прогремели взрывы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияДрони