СБУ поразила важную НПС "Горький" в России, вспыхнул масштабный пожар (фото)

НПС "Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы России и входит в структуру АО "Транснефть - Верхняя Волга".

Станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению Сургут - Горький - Полоцк. Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ "Лукойл" в городе Кстово.

Согласно предварительным данным, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.

Фото: пожар на НПС "Горький" (соцсети)

"Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и растут расходы на транспортировку", - подчеркнул источник.

Он отметил, что в итоге это напрямую влияет на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины.