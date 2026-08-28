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СБУ поразила в Энгельсе ракетоноситель ТУ-95МС, который бил по Украине, - Зеленский

12:08 28.08.2026 Пт
1 мин
Глава государства рассказал о мощном ответе на удары врага
aimg Валерий Ульяненко
СБУ поразила в Энгельсе ракетоноситель ТУ-95МС, который бил по Украине, - Зеленский Фото: ракетоноситель Ту-95МС (Getty Images)
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Украина поразила нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области РФ в 1000 километрах от фронта, а также ракетоноситель Ту-95МС на аэродроме в Энгельсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"За эти сутки воины наших Сил обороны Украины поразили нефтеперерабочий завод в Ярославском регионе. Расстояние - 1000 километров от линии фронта. Были и наши справедливые ответы на российскую войну в Черном море", - отметил глава государства.

Президент также рассказал, что бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ поразили российский стратегический ракетоноситель Ту-95МС на аэродроме в Энгельсе. Он отметил, что именно такие самолеты наносят удары по Украине.

"Спасибо за меткость всем нашим воинам! Это все ответ на их удары. Россияне должны чувствовать, что такое их война", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области РФ.

Отметим, 26 августа после атаки украинского беспилотника НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в Кстове остановил переработку сырой нефти.

Кроме того, украинские дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. В результате удара на предприятии вспыхнула установка совместной переработки газа и газового конденсата.

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