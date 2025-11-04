СБУ и полиция ликвидировали четыре "схемы" для уклонистов: задержан полковник

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали четыре схемы по уклонению от мобилизации, которые работали в разных регионах Украины. Среди тех, кто получил подозрение - чиновник министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время ликвидации схем СБУ и полиция активно взаимодействовали с министром обороны Украины. Было разоблачено шестеро организаторов в четырех регионах Украины; цены на "уклонение от мобилизации" достигали восьми тысяч долларов с человека.

Закарпатье

В Закарпатской области получил подозрение полковник, заместитель начальника одного из военных представительств Минобороны. Он организовал военнообязанным своеобразный "трансфер" в страны Евросоюза, используя служебный автомобиль со спецсигналами.

Благодаря этому он мог избегать проверок на блокпостах и доставлял "клиентов" к участкам государственной границы, где они могли тропами перейти в соседнее государство. Злоумышленника задержали "на горячем" - во время передачи ему денег за переправку человека за границу.

Кировоградская область

На Кировоградщине разоблачили сразу трех фигурантов, которые реализовали схему уклонения от мобилизации через местные вузы. Уклонистов фиктивно устраивали туда на обучение, хотя студенты в реальности не то, что не появлялись в учебных заведениях - они даже не сдавали туда вступительные экзамены.

Организаторами схемы оказались мать с сыном. К схеме привлекли лаборанта местного университета.

Полтавская область

На Полтавщине правоохранители объявили о подозрении владелице местной юридической компании. Женщина предлагала действующим военнослужащим и военнообязанным перевод или отправку в тыловые подразделения.

Для этого использовались поддельные диагнозы тяжелых болезней. "Диагнозы" ставили ее знакомые - чиновники военно-врачебной комиссии.

Черкасская область

СБУ и полиция "на горячем" прихватили 22-летнего местного жителя, который устроил схему по уклонению от мобилизации путем получения опекунства над лицами с инвалидностью.

Фото: Служба безопасности Украины

Отмечается, что всем фигурантам сообщили о подозрении согласно ряду статей УКУ:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.