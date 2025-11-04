СБУ и полиция ликвидировали четыре "схемы" для уклонистов: задержан полковник
Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали четыре схемы по уклонению от мобилизации, которые работали в разных регионах Украины. Среди тех, кто получил подозрение - чиновник министерства обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во время ликвидации схем СБУ и полиция активно взаимодействовали с министром обороны Украины. Было разоблачено шестеро организаторов в четырех регионах Украины; цены на "уклонение от мобилизации" достигали восьми тысяч долларов с человека.
- Закарпатье
В Закарпатской области получил подозрение полковник, заместитель начальника одного из военных представительств Минобороны. Он организовал военнообязанным своеобразный "трансфер" в страны Евросоюза, используя служебный автомобиль со спецсигналами.
Благодаря этому он мог избегать проверок на блокпостах и доставлял "клиентов" к участкам государственной границы, где они могли тропами перейти в соседнее государство. Злоумышленника задержали "на горячем" - во время передачи ему денег за переправку человека за границу.
- Кировоградская область
На Кировоградщине разоблачили сразу трех фигурантов, которые реализовали схему уклонения от мобилизации через местные вузы. Уклонистов фиктивно устраивали туда на обучение, хотя студенты в реальности не то, что не появлялись в учебных заведениях - они даже не сдавали туда вступительные экзамены.
Организаторами схемы оказались мать с сыном. К схеме привлекли лаборанта местного университета.
- Полтавская область
На Полтавщине правоохранители объявили о подозрении владелице местной юридической компании. Женщина предлагала действующим военнослужащим и военнообязанным перевод или отправку в тыловые подразделения.
Для этого использовались поддельные диагнозы тяжелых болезней. "Диагнозы" ставили ее знакомые - чиновники военно-врачебной комиссии.
- Черкасская область
СБУ и полиция "на горячем" прихватили 22-летнего местного жителя, который устроил схему по уклонению от мобилизации путем получения опекунства над лицами с инвалидностью.
Отмечается, что всем фигурантам сообщили о подозрении согласно ряду статей УКУ:
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом);
ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.
Отметим, ранее в Офисе генерального прокурора 4 ноября сообщили, что на Закарпатье правоохранители задержали подполковника Министерства обороны. Его подозревают в переправке военнообязанных в Европу.
Другие схемы уклонения от мобилизации
Недавно на Закарпатье разоблачили еще одну схему уклонения. Там работник ТЦК помогал призывникам бежать из центра комплектования за 3-4 тысячи долларов. Теперь он может сесть на восемь лет.
Еще один работник ТЦК попался в Днепре - он безосновательно снимал годных к службе родственников и знакомых с воинского учета через "Оберіг". В Одесской области разоблачили участников схемы уклонения от мобилизации, фигуранты которой подделывали медицинские справки.