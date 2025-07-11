Парламентская комиссия по вопросам коррупции проверит работу НАБУ, - нардеп

Об этом сообщил народный депутат Сергей Власенко, пишет РБК-Украина со ссылкой на УНН .

"Генпрокурор, является лицом, которое хорошо знает результативность каждого правоохранительного органа. Далее возможно заслушивание руководителей других правоохранительных органов. Привлечем к работе общественность и представителей юридического сообщества", - подчеркнул он.

Народный депутат сообщил, что на ближайшее заседание следственной комиссии пригласят генерального прокурора, чтобы услышать его мнение о работе всей правоохранительной системы.

"Учитывая недавний аудит НАБУ, а также ряд освещенных СМИ в последнее время компрометирующих фактов, вопросов по эффективности, ВСК возьмет в свою работу и вопрос анализа работы НАБУ и САП", - заявил Власенко.

Напомним, Комиссия по проведению внешнего независимого аудита проверила деятельность Национального антикоррупционного бюро с марта 2023 по ноябрь 2024.

Несмотря на оценку Комиссии работы НАБУ как "умеренно эффективной", эксперты обратили внимание на выявленные многочисленные критические недостатки и нарушения. В частности на то, что в Бюро хронически сливают информацию и не проведено ни одного результативного уголовного расследования по результатам этого. Кроме того, штат НАБУ постоянно растет, но несмотря на это детективы и руководство постоянно жалуются на нехватку рук на "большие" расследования. И, самое главное, в 2023 году Бюро выдвинуло одно подозрение в сфере обороны, а в 2024 - ни одного.

Также эксперты отмечали низкую экономическую эффективность НАБУ. "По публичным данным, в 2024 году из государственного бюджета потрачено на содержание НАБУ 1,9 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возврату от коррупционеров аж... 823 млн. грн. То есть потрачено в 2,2 раза больше, чем возвращено государству!" - отмечали эксперты.

Ранее ряд СМИ также опубликовали расследование о возможных нарушениях в работе антикоррупционных органов и о скандалах, связанных с сомнительными доходами, покупкой элитной недвижимости на родственников по заниженным ценам и интимными отношениями со свидетелями.

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