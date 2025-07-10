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СМИ составили антирейтинг коррупционных скандалов с участием НАБУ

Украина, Четверг 10 июля 2025 13:21
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СМИ составили антирейтинг коррупционных скандалов с участием НАБУ Фото: СМИ составили антирейтинг коррупционных скандалов с участием НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Журналисты обнародовали антирейтинг скандалов с участием представителей НАБУ. В список вошли случаи, касающиеся возможного злоупотребления служебным положением, конфликтов интересов, недостоверного декларирования и связей с гражданами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пишут"Украинские новости".

Так, в топ-10 скандалов с представителями НАБУ, согласно материалам журналистов, вошли:

1. Тимур Аршавин - детектив с доступом к государственной тайне сбежал в Румынию. У его жены и ее родственников обнаружено действующее гражданство рф, а сам Аршавин фигурирует в истории с микрокредитами и сомнительными доходами.

2. Николай Масляк - официальный обличитель НАБУ был задержан по подозрению в организации наркоторговли и контрабанды прекурсоров. По информации журналистов, группировка, в которой действовал Масляк, ежемесячно зарабатывала более 50 млн грн.

3. Александр Рыковцев, Станислав Браверман и еще 15 детективов. В декларациях сотрудников НАБУ обнаружены недостоверные сведения о криптовалюте. В частности, жена Рыковцева задекларировала биткоины на более чем $1 млн, а Браверман - фейковые операции с криптовалютой на более чем 1,3 млн грн.

4. Валентин Шмитько - руководитель подразделения декларировал значительное количество наличных - порой доходило до 2/3 официального годового дохода. Впоследствии он вывел за границу более 4,3 млн грн. Его жена, несмотря на военное положение, отдыхала за границей, в то же время получала государственную помощь в Украине.

5. Михаил Романюк - детектив, который одновременно расследовал дело "Роттердам+" и приобретал элитную недвижимость, которую записывал на родственников. Имея уже в собственности имение, авто и другое имущество он приобрел квартиру на 117 м² по льготной программе "еОселя".

6. Роман Недов - заместитель руководителя подразделения, который приобрел две квартиры, записал их на тещу, а впоследствии жена получила их в качестве подарка с существенно заниженной стоимостью. Таким образом были скрыты сотни тысяч долларов.

7. Станислав Браверман - детектив , который имел половые отношения со свидетелем по делу, к которому был причастен бизнесмен Борис Кауфман. Это повлекло конфликт интересов и фактический провал двух коррупционных дел на миллиарды гривен. Браверман был уволен после значительной медийной огласки.

8. Александр Доценко - лицо, которое часто фигурирует как обличитель НАБУ, оказалась гражданином РФ с действующим паспортом, а также выпускником "школы ФСБ" - Академии госслужбы при президенте РФ.

9. Александр Скомаров - руководитель Второго главного подразделения детективов. Скрыл российское гражданство своего отца и его бизнес в ОРДЛО. Его жена выехала за границу на автомобиле, зарегистрированном на жену нардепа от ОПЗЖ Христенко, которая проживает в Москве, а водителем был помощник Чаба Пейтера, которого с 2023 года разыскивает НАБУ.

10. Маркиян Слоневский - детектив, который получал регулярные денежные переводы от российского предпринимателя Владислава Искендерова - владельца компании из Белгорода, которая работает по госконтрактам страны-оккупанта. Также декларировал криптовалюту в фейковых кошельках и попадался на сомнительных депозитных адресах.

Как ранее стало известно, что директор НАБУ Семен Кривонос по результатам дисциплинарного производства был вынужден уволить детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана. Из-за интимных отношений детектива со свидетелем развалилось несколько крупных коррупционных дел НАБУ против одесского бизнесмена Кауфмана на миллиарды гривен.

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