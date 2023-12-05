RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ и ГУР атаковали российскую нефтебазу в Феодосии, - источники

Архивное фото: СБУ и ГУР атаковали российскую нефтебазу в Феодосии (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Дмитрий Браславский

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны сегодня, 5 декабря, атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова.

Отмечается, что под удар Сил обороны Украины попал "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. 

Это важный инфраструктурный объект, который обеспечивает топливом российские войска. По нему отработали украинские беспилотники. 

Фото: Феодосия (deepstatemap.live)

Источники сообщают, что дроны попали по цели, последствия для россиян довольно существенные. На территории терминала расположено около 30 резервуаров топлива.

В ГУР прокомментировали удар по Феодосии

Юсов в эфире телемарафона сообщил, что сейчас можно говорить о продолжении плановой работы Сил безопасности и обороны по демилитаризации Крыма от российских захватчиков. 

"Более подробная информация будет несколько позже", - добавил представитель ГУР.

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму регулярно раздаются взрывы. Они часто являются следствием точных ударов украинских военных по российским оккупантам.

Также источники РБК-Украина сообщили, что сотрудники украинских спецслужб сегодня, 5 декабря, утром ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории временно оккупированного Крыма.

Дроны Службы безопасности Украины поразили: радиолокационную систему "Небо-М" в районе поселка Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияФеодосияВойна в Украине