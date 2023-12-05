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СБУ та ГУР атакували російську нафтобазу у Феодосії, - джерела

Архівне фото: СБУ та ГУР атакували російську нафтобазу у Феодосії (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Акимова, Дмитро Браславський

Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони сьогодні, 5 грудня, атакували нафтобазу в окупованій Феодосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що під удар Сил оборони України потрапив "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. 

Це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники. 

Фото: Феодосія (deepstatemap.live)

Джерела повідомляють, що дрони влучили по цілі, наслідки для росіян доволі суттєві. На території термінала розташовано близько 30 резервуарів палива. 

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму регулярно лунають вибухи. Вони часто є наслідком точних ударів українських військових по російських окупантах.

Також джерела РБК-Україна повідомили, що співробітники українських спецслужб сьогодні, 5 грудня, вранці вдарили безпілотниками по низці військових об'єктів росіян на території тимчасово окупованого Криму. 

Дрони Служби безпеки України вразили: радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрілкове.

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