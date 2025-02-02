СБУ поймала еще одну шпионку: выпытывала информацию у племянника-дезертира

СБУ разоблачила еще одну информаторку российских спецслужб. Она выпытывала информацию о ВСУ через своего племянника-дезертира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Торецка Донецкой области, которая в начале полномасштабной войны переехала в Винницкую область, где оформила статус переселенки и начала работать на ФСБ.

Женщина выпытывала информацию у своего племянника, который был контрактником и самовольно оставил одну из воинских частей Украины и скрывался в Торецке. Фигурантка выспрашивала у дезертира информацию о пунктах дислокации Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Эти данные женщина передавала мессенджером своему российскому куратору. После этого она удаляла всю переписку с телефона.

Фото: СБУ разоблачила российскую шпионку (ssu.gov.ua)

СБУ отмечает, что информатор пыталась скрыться, переехала в Кировоградскую области и прекратила контакты с ФСБ. Но СБУ нашла женщину и задержала ее в съемной квартире.

При обыске в доме вражеской соратницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее сотрудничества с российской спецслужбой.

СБУ открыла уголовное дело и объявила подозрение по ч. 3 ст. 114-2 УКУ. Женщина находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.