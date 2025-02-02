СБУ спіймала ще одну шпигунку: випитувала інформацію у племінника-дезертира
СБУ викрила ще одну інформаторку російських спецслужб. Вона випитувала інформацію про ЗСУ через свого племінника-дезертира.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Торецька Донецької області, яка на початку повномасштабної війни переїхала до Вінницької області, де оформила статус переселенки та почала працювати на ФСБ.
Жінка випитувала інформацію у свого племінника, який був контрактником і самовільно залишив одну з військових частин України та переховувався у Торецьку. Фігурантка випитувала у дезертира інформацію про пункти дислокації Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів.
Ці дані жінка передавала месенджером своєму російському куратору. Після цього вона видаляла все листування з телефону.
Фото: СБУ викрила російську шпигунку (ssu.gov.ua)
СБУ зазначає, що інформаторка намагалася сховатися, переїхала у Кіровоградську області і припинила контакти з ФСБ. Але СБУ знайшла жінку і затримала її в орендованій квартирі.
При обшуку в оселі ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою.
СБУ відкрила кримінальну справу та оголосила підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, СБУ затримала дівчину, яка готувала теракт в центрі Києва. Російською агенткою виявилася жителька Львова.
Також днями у Житомирі викрили агентів Росії, які планували здійснити теракт проти поліцейських. Вони збиралися підірвати правоохоронців на замовлення РФ.
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