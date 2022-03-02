Служба безпеки України разом з фондом "Повернись живим" й волонтерами створили сервіс для збору даних про переміщення окупантів. Вся інформація перевірятиметься військовими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Ознайомитись з сервісом можна за посиланням.

"На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній", - пише пресслужба.

Усю інформацію перевірятимуть військові, після чого російські окупанти отримуватимуть "привіт" від наших ЗСУ.

Фото: СБУ створили сайт для збору даних переміщення окупантів (Getty Images)