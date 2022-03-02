СБУ створили сайт для збору даних переміщення окупантів
Служба безпеки України разом з фондом "Повернись живим" й волонтерами створили сервіс для збору даних про переміщення окупантів. Вся інформація перевірятиметься військовими.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Ознайомитись з сервісом можна за посиланням.
"На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній", - пише пресслужба.
Усю інформацію перевірятимуть військові, після чого російські окупанти отримуватимуть "привіт" від наших ЗСУ.
Фото: СБУ створили сайт для збору даних переміщення окупантів (Getty Images)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про інформаційну платформу для іноземців. На ній зберігатимуться усі злочини Російської Федерації проти України.
Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.