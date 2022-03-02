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СБУ создали сайт для сбора данных перемещения оккупантов

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Среда 02 марта 2022 17:38
СБУ создали сайт для сбора данных перемещения оккупантов Фото: СБУ создали сайт для сбора данных перемещения оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины вместе с фондом "Вернись живым" и волонтерами создали сервис для сбора данных о перемещении оккупантов. Вся информация будет проверяться военными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ознакомиться с сервисом можно по ссылкой.

"На сайте стоит выбрать удобную для вас платформу: Telegram, Viber или Google-форму. Далее в ней кратко отвечайте на вопросы бота о виде техники, который вы увидели, времени и месте ее обнаружения, а также знаках распознавания, нанесенных на ней", - пишет пресс-служба.

Всю информацию будут проверять военные, после чего российские оккупанты будут получать "привет" от наших ВСУ.

Фото: СБУ создали сайт для сбора данных перемещения оккупантов (Getty Images)

Напомним, РБК-Украина писало о информационную платформу для иностранцев. На ней будут храниться все преступления Российской Федерации против Украины.

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