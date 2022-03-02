Архів російських злочинів. В Україні створили інформаційний сайт про війну для іноземців

Міністерство закордонних справ України запустило інформаційну платформу для іноземців. В ній розповідається про всі злочини Російської Федерації проти нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Ознайомитись з сайтом можна за посиланням.

"Цей сайт де-факто є живою документацією війни, що розгортається на очах усього світу. Коли ми зрештою виграємо цю війну, це стане ретельно зібраним архівом російських злочинів, звірств і варварства, а головне - героїзму та єдності українського народу", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Яку інформацію можна побачити на сайті:

поточна ситуація в Україні;

які є можливості допомогти Україні;

обличчя справжнього українського опору агресії з боку Росії.

"Поширюючи інформацію про war.ukraine.ua серед своїх іноземних друзів та партнерів, кожен із вас допомагає народу України захистити свою землю та свободу всієї Європи", - додає пресслужба.

Фото: в Україні створили інформаційний сайт про війну для іноземців (скріншот)