В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків на Донбасі

За станом на 30 квітня, у полоні бойовиків на окупованому Донбасі утримуються 214 українців. Про це повідомили в Службі безпеки України, передає "Радіо Свобода".

При цьому у відомстві зазначили, що список осіб формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб'єктами, залученими до виконання відповідних завдань.

"За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС за станом на 30 квітня 2020 року значаться як незаконно позбавлені волі 214 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" і "ЛНР". З російського полону повернулися 20 громадян України. Звільнені з полону українці повинні були пройти обов'язкову 14-денну обсервацію.

В рамках обміну полоненими Київ передав бойовикам "Л/ДНР" двох громадян Російської Федерації. Російський консул зафіксував добровільну участь звільнених громадян Росії в процесі обміну.

Крім того, Україна закликала Російську Федерацію активніше працювати над звільненням утримуваних осіб.