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Україна закликала Росію активніше працювати над звільненням утримуваних осіб

Новини » Політика     30.04.2020 - 16:45
Україна закликала Росію активніше працювати над звільненням утримуваних осіб
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Дмитро Кулеба повідомив, що готовий до співпраці з Росією у питанні обміну полоненими

Україна закликала Російську Федерацію активніше працювати над звільненням утримуваних осіб. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками розмови міністрів "нормандської четвірки", передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що зі свого боку готовий до взаємодії.

"Я окремо відзначив необхідність звільнення українців, яких утримують на території Російської Федерації і в окупованому Криму. І звернувся до російського колеги із закликом вести активну роботу з метою їх звільнення. Я підтвердив, що зі свого боку готовий до взаємодії", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, на сьогоднішній зустрічі в нормандському форматі міністри констатували виконання лише один з дев'яти пунктів паризьких угод. Сторони зуміли частково реалізувати пункт про обмін полоненими.

Крім того, 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" і "ЛНР". З російського полону повернулися 20 громадян України. Звільнені з полону українці повинні були пройти обов'язкову 14-денну обсервацію.

В рамках обміну полоненими Київ передав бойовикам "Л/ДНР" двох громадян Російської Федерації. Російський консул зафіксував добровільну участь звільнених громадян Росії в процесі обміну.

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Новини України обмін полоненимиДмитро Кулеба
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