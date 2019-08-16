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Прокуратура відкрила справу через втечу Сільвера в "Борисполі"

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 16:29
Прокуратура відкрила справу через втечу Сільвера в "Борисполі"
Фото: Амос Дов Сільвер (сторінка в Facebook)

Сільвер перебував у міжнародному розшуку

Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом втечі ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Служба безпеки України повинна була екстрадувати Сільвера в Ізраїль 15 серпня. Проте в аеропорту "Бориспіль" він зник. У київській прокуратурі порушили кримінальне провадження за фактом втечі.

Повідомляється, що справу зареєстровано за 1 ч. ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. На даний момент відбуваються слідчі дії.

Також у прокуратурі повідомили, що втікач перебував у міжнародному розшуку і має паспорт США.

Нагадаємо, про втечу Амоса Дов Сільвера стало відомо в пятницю вранці від ізраїльських ЗМІ. Українські правоохоронні органи почали коментувати інцидент вже після обіду.

Пізніше СБУ підтвердила зникнення наркоторговця під час екстрадиції до Ізраїлю. У спецслужбі заявили, що відповідальних за це співробітників відсторонять від служби і проведуть службове розслідування.

Раніше в Держприкордонслужбі виступили із спростуванням, заявивши, що Сільвер не проходив прикордонний контроль.

Амос Дов Сільвер є засновником онлайн-мережі "Telegrass", через яку він розповсюджував марихуану. Навесні 2019 року він був затриманий у Києві та перебував під арештом до липня.

СБУ підтвердила втечу наркоторговця під час екстрадиції до Ізраїлю Ізраїль заявив про втечу наркоторговця при екстрадиції з України
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