СБУ повідомила нові деталі у справі Шайтанова

Служба безпеки України повідомила нові деталі у справі про державну зраду генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова. За даними контррозвідки спецслужби, вербувальник Шайтанова полковник Федеральної служби безпеки Росії Ігор Єгоров був одним з організаторів окупації і розгортання терористичної діяльності на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Зокрема, Єгоров під позивним "Ельбрус" з літа 2014 року безпосередньо координував діяльність бойовиків в Луганській області, передавав їм вказівки російського командування і організовував взаємодію різних угруповань.

"Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званій "Новоросії". Важливим аспектом його діяльності було узгодження спільних дій з так званим "міністерством оборони ДНР", забезпечення бойовиків озброєнням і боєприпасами", - повідомили в СБУ.

За інформацією спецслужби, Єгоров причетний до збивання українських військових літаків влітку 2014 року і до ракетного обстрілу підрозділів Збройних сил України. Крім цього він займався збором розвідувальної інформації і координував диверсійні групи.

Нагадаємо, Валерій Шайтанів був затриманий в середині квітня. За даними правоохоронців, він за завданням ФСБ планував вбивство добровольця Адама Осмаєва, а також замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Крім того, Шайтанова підозрюють у збиранні та передачі російським спецслужбам секретних даних про проведення операцій в районі АТО/ООВ, і спроби вербування старших українських офіцерів для роботи на ФСБ.

Пізніше суд взяв Шайтанова під варту до 8 серпня.

Також РБК-Україна писало, що у справі генерала Шайтанова затримали ще одного фігуранта.