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СБУ затримала фігуранта у справі генерала Шайтанова

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 16:33
СБУ затримала фігуранта у справі генерала Шайтанова
Фото: затримання Валерія Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Затриманого також повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю

Контррозвідка затримала ще одного фігуранта у справі про державну зраду генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що мова йде про ще одному колишньому співробітнику Центру спецоперацій "А" СБУ, який також підтримував контакти з полковником Федеральної служби безпеки Російської Федерації Ігорем Єгоровим.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта справи оперативники виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів.

Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет і дві гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, пістолет Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, три гранати РГД-5 і запали до них, пластид, 12 капсулів-детонаторів і понад дев'ять тисяч патронів різного калібру.

Вилучені зразки озброєння і боєприпасів залучені до кримінального провадження як докази направлені на експертизу.

Зараз фігуранту справи повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 15 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Шайтанову. Його відправили в СІЗО до 14 червня 2020 року.

14 квітня контррозвідка СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Шайтанів, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, насправді перебував у агентурної зв'язку під псевдонім "Бурлака" з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим.

Згодом СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують роботу затриманого генерал-майора Валерія Шайтанова на ФСБ Російської Федерації, а також підготовку вбивства добровольця Адама Осмаєва.

Суд обрав запобіжний захід затриманому генерал-майору СБУ Генерал-майора СБУ затримали за підготовку вбивства Адама Осмаєва
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