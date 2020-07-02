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Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерала Шайтанова

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 17:09
Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерала Шайтанова
Фото: затримання Валерія Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Шайтанів пробуде під вартою до 8 серпня

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова. Він пробуде під вартою до 8 серпня.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Таким чином, колегія суддів відхилила апеляцію сторони захисту на рішення Шевченківського районного суду Києва від 10 червня про продовження строку запобіжного заходу.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 червня 2020 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Валерій Шайтанов був затриманий в середині квітня.

За даними СБУ, він за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Також у МВС заявляли, що Шайтанов готував замах на міністра Арсена Авакова. Крім того, генерал-майора СБУ підозрюють у збиранні та передачі російським спецслужбам даних про проведення таємних операцій в районі АТО/ООВ, а також спроби вербування старших українських офіцерів для роботи на ФСБ.

Раніше РБК-Україна писало, що силовики затримали ще одного фігуранта у справі про держзраду Шайтанова.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Служба безпеки УкраїнидержзрадаСуд
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