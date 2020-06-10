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Підозрюваний у держзраді генерал Шайтанов залишиться під вартою до серпня

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 17:56
Підозрюваний у держзраді генерал Шайтанов залишиться під вартою до серпня
Фото: затримання Валерія Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Його затримали у квітні цього року

Суд продовжив термін перебування під вартою генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову до 8 серпня. Він підозрюється державній зраді та тероризмі.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою генерал-майору Валерію Шайтанову до 8 серпня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шайтана затримали у квітні за підозрою в державній зраді та тероризмі.

За даними СБУ, Шайтанов за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Також у МВС заявляли, що він готував замах на міністра Арсена Авакова.

Крім того, силовики задокументували факти збору і передачі їм даних про проведення таємних операцій в районі АТО/ООС, а також спроби вербування старших українських офіцерів для роботи на російську ФСБ.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ назвала число виявлених у своїх лавах зрадників з 2014 року.

Також повідомлялося, що ФСБ намагалася завербувати високопоставленого офіцера Військово-морських сил України.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Служба безпеки УкраїнидержзрадаСуд
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