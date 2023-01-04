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В Тернополе разоблачили ботоферму, через которую распространяли кремлевские нарративы

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Тернополь, Среда 04 января 2023 03:21
В Тернополе разоблачили ботоферму, через которую распространяли кремлевские нарративы Фото: киберполиция и СБУ ликвидировали ботоферму в Тернополе (tp.npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Правоохранители в Тернопольской области остановили деятельность ботофермы, которая позволяла регистрировать анонимные учетные записи для распространения враждебного контента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Мероприятия по разоблачению ботофермы провели работники отдела противодействия киберпреступлениям в Тернопольской области совместно с оперативниками областного управления СБУ и следователями полиции.

В ходе досудебного расследования было установлено, что житель Тернополя в своей квартире организовал работу аппаратно-программного комплекса, который использовал мощности около 30 тысяч сим-карт для регистрации большого количества учетных записей.

По словам старшего инспектора по особым поручениям отдела противодействия киберпреступлениям в Тернопольской области Романа Свирского, из фейковых аккаунтов в соцсетях распространяли ложную информацию и противоправный контент, в том числе, и на веб-ресурсах, запрещенных на территории Украины.

"В частности, сообщения и комментарии содержали прокремлевские нарративы, оправдание оккупации украинских территорий, пропаганду войны, дискредитировали защитников Украины или представителей органов власти", - рассказали правоохранители.

В ходе обыска было изъято около 30 тысяч сим-карт, 29 GSM-шлюзов, а также компьютерная техника, которая поддерживала круглосуточную работу комплекса.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Фигуранту грозит 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года СБУ ликвидировала крупную ботоферму, которая ежедневно создавала более 500 аккаунтов для распространения кремлевской пропаганды.

Также напомним, что перед этим на Прикарпатье обнаружили ботоферму, которая создавала фейковые аккаунты в интересах РФ.

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