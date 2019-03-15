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СБУ розіслала 5 тисяч повісток учасникам "піраміди" з підкупу виборців, - Луценко

Новини » Політика    15.03.2019 - 07:33
СБУ розіслала 5 тисяч повісток учасникам "піраміди" з підкупу виборців, - Луценко
Фото: Юрій Луценко (з відкритих джерел)

Луценко зазначив, що правоохоронці розслідують 2 великі справи щодо підкупу виборців

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці розслідують справу щодо організації "піраміди" з підкупу виборців, в якій фігурує народний депутат Валерій Дубіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Луценка в ефірі програми "Право на владу" на "1+1".

За його словами, учасникам злочинної схеми з підкупу виборців вже розіслано близько 5 тисяч повісток.

"Одна справа СБУ, яка з листопада за рішенням суду фіксувала діяльність величезної організації на чолі з депутатом паном Дубілем, який за допомогою дев'ятьох завезених з РФ технологів, організував величезну організацію на десятки тисяч людей, які отримували кошти не з фонду кандидата в президента; які планували видавати кошти виборцям ", - повідомив Луценко.

За його словами,  народний депутат Дубіль не приходить на допити до правоохоронних органів.

"Пан Дубіль вже двічі не прийшов на допит. В нього депутатський імунітет. Звернутись до парламенту немає ніякої змоги, бо в них тисячі поправок до мовного закону. Тому, нажаль, працюємо виключно з недепутатською частиною цієї організції. Поки ми не отримаємо повноцінний доступ до депутата - завершення (розслідування справи - ред.) - нереально. Але тим не менше 5 тисяч повісток до учасників цієї піраміди пішли і цього тижня, і наступного. Вони будуть знайомитися із слідчими Державного бюро розслідуваннь або СБУ ", - повідомив Луценко.

Він додав, що правоохоронці розслідують 2 великі справи щодо підкупу виборців.

"У нас спільна позиція всіх силовиків про те, що на виборах недопустимі порушення чинного законодавства. Головні порушення: підкуп виборців, використання громадян Російської Федерації у якості організаторів будь-яких виборчих технологій, і, звичайно, тиск на членів ЦВК. У нас дійсно є як мінімум дві крупні справи. Одна справа – у СБУ,  другу справу веде МВС", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підкуп виборців на користь деяких кандидатів на виборах 2019 відкрили більше 40 кримінальних справ

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