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У Києві затримали адвоката за спробу дати хабара прокурору

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 15:28
У Києві затримали адвоката за спробу дати хабара прокурору
Фото: вилучені кошти (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Адвокат пропонував 30 тис. доларів за зміну обвинувачення у суді

 

У приміщенні прокуратури міста Києва затримали адвоката, який пропонував 30 тис. доларів працівнику прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора Юрія Луценка. 

Він уточнив, що захисник намагався у такий спосіб  схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді, щоб його клієнт пізніше отримав менш суворе покарання. 

"Сьогодні у приміщенні столичної прокуратури затримано адвоката під час пропозиції і надання хабара у сумі 30 тис. доларів США працівнику прокуратури. Зазначені кошти адвокат хотів передати в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми) з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання", - написав Луценко. 

Наразі адвоката затримали. Йому готують повідомлення про підозру.

У Києві затримали адвоката за спробу дати хабара прокурору

Нагадаємо, у Києві затримали адвоката, який організував схему вимагання 3 млн гривень та корпоративних прав у столичного бізнесмена. Організатором злочину виявився столичний адвокат, уродженець Донецької області. 

Раніше РБК-Україна повідомляла, що СБУ затримала у Білій Церкві (Київська область) офіцера поліції, який вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у сумі понад 100 тис. гривень.

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