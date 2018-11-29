У Києві затримали адвоката за спробу дати хабара прокурору

Фото: вилучені кошти (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Адвокат пропонував 30 тис. доларів за зміну обвинувачення у суді

У приміщенні прокуратури міста Києва затримали адвоката, який пропонував 30 тис. доларів працівнику прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора Юрія Луценка.

Він уточнив, що захисник намагався у такий спосіб схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді, щоб його клієнт пізніше отримав менш суворе покарання.

"Сьогодні у приміщенні столичної прокуратури затримано адвоката під час пропозиції і надання хабара у сумі 30 тис. доларів США працівнику прокуратури. Зазначені кошти адвокат хотів передати в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми) з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання", - написав Луценко.



Наразі адвоката затримали. Йому готують повідомлення про підозру.

Нагадаємо, у Києві затримали адвоката, який організував схему вимагання 3 млн гривень та корпоративних прав у столичного бізнесмена. Організатором злочину виявився столичний адвокат, уродженець Донецької області.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що СБУ затримала у Білій Церкві (Київська область) офіцера поліції, який вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у сумі понад 100 тис. гривень.