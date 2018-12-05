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У Києві медиків затримали на вимаганні хабара з учасника АТО

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 19:21
У Києві медиків затримали на вимаганні хабара з учасника АТО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисники просили 42,6 тис. гривень за встановлення групи інвалідності

У Києві на вимаганні хабара затримали лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України та голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва.

Як зазначається, посадовці вимагали 1,5 тис. доларів в учасника АТО за встановлення йому групи інвалідності. Військовослужбовець отримав важку травму ноги під час бойових дій. 

Зловмисників затримали на робочому місці після одержання неправомірної вигоди у сумі 42,6 тис. гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

На даний час за місцем роботи та проживання затриманих тривають обшуки. Готуються матеріали для оголошення посадовцям про підозру, а також клопотання про обрання запобіжних заходів.

Фото: затримання зловмисників (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Івано-Франківську на хабарі одного з керівників бюро судово-медичної експертизи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні хабара у розмірі 4 тис. доларів лікаря одного із медичних закладів міста. 

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