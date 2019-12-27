ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ викрила шістьох шпигунів у диппредставництвах

Новини » Надзвичайні події     27.12.2019 - 12:51
СБУ викрила шістьох шпигунів у диппредставництвах
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Шестеро шпигунів стали в Україні персонами нон грата

Служба безпеки України (СБУ) у 2019 році викрила шістьох шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатичних представництв. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

СБУ зазначає, що ці особи стали в Україні персонами нон грата. Зокрема, у Львівській області викритий російський консул-радник, який збирав інформацію про стан Збройних сил України.

За даними СБУ, він готував представників нацменшин для акцій із дискредитації України на міжнародній арені.

Також правоохоронці блокували корупційні зловживання у сфері військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 110 млн доларів. Крім того СБУ попередила переправлення за кордон, зокрема до РФ, комплектуючих для військової авіації.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав ключові загрози національній безпеці. Крім війни на Донбасі, інформаційні загрози сьогодні стоять на першому місці.

Раніше голова СБУ повідомив, що спецслужба почала 69 кримінальних справ по лінії контррозвідки, що стосуються викриття шпигунів, агентів ворожих спецслужб і державної зради. Зокрема, за 9 справах про держзраду вже є рішення суду.

СБУ затримала групу, яка незаконно продавала зброю в санкційні країни СБУ в Хмельницькій області викрила чиновника Міноборони на системній корупції
Новини України Служба безпеки Українишпиондиппредставительства
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся