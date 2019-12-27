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СБУ разоблачила шестерых шпионов в диппредставительствах

Новости » Происшествия     27.12.2019 - 12:51
СБУ разоблачила шестерых шпионов в диппредставительствах
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Шестеро шпионов стали в Украине персонами нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) в 2019 году разоблачила шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

СБУ отмечает, что эти лица стали в Украине персонами нон грата. В частности, во Львовской области разоблачен российский консул-советник, который собирал информацию о состоянии Вооруженных сил Украины.

По данным СБУ, он готовил представителей нацменьшинств к акции по дискредитации Украины на международной арене.

Также правоохранители блокировали коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более 110 млн долларов. Кроме того, СБУ предупредила переправки за границу, в частности в РФ, комплектующих для военной авиации.

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал ключевые угрозы национальной безопасности. Кроме войны на Донбассе, информационные угрозы сегодня стоят на первом месте.

Ранее глава СБУ сообщил, что спецслужба начала 69 уголовных дел по линии контрразведки, касающиеся разоблачения шпионов, агентов вражеских спецслужб и государственной измены. В частности, по 9 делам о госизмене уже есть решении суда.

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