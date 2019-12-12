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СБУ відкрила майже 70 проваджень через шпигунство та держзраду

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 17:57
СБУ відкрила майже 70 проваджень через шпигунство та держзраду
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Судові рішення вже є по 9 справам

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів, скільки справ щодо державної зради та шпигунства було відкрито впродовж 100 днів його перебування на посаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За словами Баканова, спецслужба розпочала 69 кримінальних проваджень по лінії контррозвідки, що стосуються викриття шпигунів, агентів ворожих спецслужб та державної зради. Зокрема, по 9 провадженям щодо держзради вже є рішення суду.

"17 проваджень стосуються державої зради, а 5 - шпигунства", - уточнив він.

Керівник СБУ уточнив, що мова йде про викриття агента російської ФСБ у Полтавській області та контррозвідника СБУ у Харківській області, який збирав таємну інформацію військового характеру. Також Баканов згадав про справу колишнього заступника міністра економіки, якого підозрюють у держзраді.

"Сам факт таких зловживань викликає обурення, а в умовах війни, яку веде наша держава, такі дії екс-посадовця неприпустимі", - наголосив глава служби.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомляли про викриття спроби вербування українського військового зі складу операції Об'єднаних сил з боку російської ФСБ. Російські спецслужби за допомогою погроз змусили військового погодитися на негласну співпрацю.

До цього російська ФСБ намагалася завербувати українського полковника запасу. Його затримали під час візиту в окупований Крим до родичів. За завданням ФСБ, українець повинен був збирати розвіддані в Запорізькій області.

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