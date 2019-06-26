Труба підтвердив обшуки у екс-радника Порошенка

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

За словами Труби, про політичне переслідування не йдеться

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив проведення обшуків у колишнього радника п'ятого президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, Труба заявив, що обшуки в екс-радника Порошенка не пов'язані з політичним переслідуваннями. Він додав, що наразі жодної підозри Бірюкову не було висунено.

"Наразі процесуальний документ стосовно когось не складено, підозра не висувалася. Про яке політичне переслідування можна говорити, якщо оперативні заходи проводилися впродовж року ... жодних політичних мотивів у даному кримінальному провадженні немає", - зазначив директор ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань провело масові обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України. Причини обшуків не розголошувалися.

Пізніше, під час брифінгу директор ДБР Роман Труба розповів, що обшуки у чиновників Міноборони проводилися у рамках справи закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. За словами Труби, попередня сума збитків, які було завдано міністерству внаслідок завищення цін, становить близько 100 мільйонів гривень. Поки що підозру нікому не висували.