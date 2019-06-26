ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Труба підтвердив обшуки у екс-радника Порошенка

Новини » Політика    26.06.2019 - 17:21
Труба підтвердив обшуки у екс-радника Порошенка
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

За словами Труби, про політичне переслідування не йдеться

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив проведення обшуків у колишнього радника п'ятого президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, Труба заявив, що обшуки в екс-радника Порошенка не пов'язані з політичним переслідуваннями. Він додав, що наразі жодної підозри Бірюкову не було висунено.

"Наразі процесуальний документ стосовно когось не складено, підозра не висувалася. Про яке політичне переслідування можна говорити, якщо оперативні заходи проводилися впродовж року ... жодних політичних мотивів у даному кримінальному провадженні немає", - зазначив директор ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань провело масові обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України. Причини обшуків не розголошувалися.

Пізніше, під час брифінгу директор ДБР Роман Труба розповів, що обшуки у чиновників Міноборони проводилися у рамках справи закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. За словами Труби, попередня сума збитків, які було завдано міністерству внаслідок завищення цін, становить близько 100 мільйонів гривень. Поки що підозру нікому не висували.

 

ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони ДБР проводить обшуки у МОЗ
Новини України Юрій БірюковобшуктрубопроводДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся