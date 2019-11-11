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СБУ викрила екс-чиновника "Укрзалізниці" на розтраті понад 50 млн грн

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 16:23
СБУ викрила екс-чиновника "Укрзалізниці" на розтраті понад 50 млн грн
Фото: вокзал (РБК-Україна)

Колишньому чиновнику оголошено про підозру

Служба безпеки України (СБУ) викрила екс-чиновника "Укрзалізниці" на розкраданні понад 50 млн грн товариства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що колишній керівник регіонального філіалу "Укрзалізниці" ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю "Експрес" у Шевченківському районі Києва.

"Дії екс-чиновника привели до нанесення економічної шкоди державі, що підтверджено проведеною експертизою. Наразі документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника", - йдеться у повідомленні.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, колишньому чиновнику оголошено про підозру.

Нагадаємо, у справі, пов'язаному зі зловживанням на "Укрзалізниці" було повідомлено про підозру 8 особам.

Також РБК-Україна повідомляло, що з початку 2019 року "Укрзалізниця" замінила 55% керівного складу підрозділів філії "Пасажирська компанія".

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