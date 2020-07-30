СБУ викрила поставки в РФ українських товарів військового призначення

Фото: СБУ (facebook.com)

До РФ передавали і деякі технології з виробництва української військової продукції

Служба безпеки України викрила схему постачання до Росії товарів військового призначення. Ці товари виробляють державні оборонні підприємства України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook.

Вказано, що спецслужба викрила низку посадовців приватних компаній, які й організували механізм незаконного постачання цих товарів.

Для документування схеми у липні СБУ провела низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Керівництво підприємств сприяло у наданні інформації щодо закупівель приватними компаніями товарів військового та подвійного призначення.

Фото: обшуки

"Приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальших незаконних поставок до Росії та інших країн. Придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства", - вказано у повідомленні СБУ.

Крім того, учасники групи передавали до РФ деякі технології з виробництва української військової продукції.

Слідство інформує, що організатор протиправної оборудки - заступник директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи армії РФ та підприємства військово-промислового комплексу. Він має стійкі зв’язки з діючими та колишніми співробітниками російської Федеральної служби безпеки.

Наразі про підозру повідомили організатору і трьом фігурантам кримінального провадження - посадовцям приватних компаній-постачальників.

"Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших учасників організованої злочинної групи, в тому числі - за ознаками злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України", - додали у СБУ.

Нагадаємо, у грудні минулого року СБУ блокувала дві спроби вивезення комплектуючих для військової авіації за кордон, зокрема в Російську Федерацію.

Як писало РБК-Україна, Служба безпеки України також попередила контрабанду в РФ комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74.